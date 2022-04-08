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專題／台電擴大電線桿絕緣包覆 要讓小鳥松鼠跟在樹上一樣
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議員指天然氣管線老舊 北市：加速汰換

2022/4/8 19:32
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（中央社記者劉建邦台北8日電）北市議員王鴻薇指出，松山區等4個行政區使用40年以上天然氣管線占總管線逾3成。北市產業局今天表示，預定116年才能全部汰換完成，將與瓦斯公司討論，盼能加速汰換完畢。

台北市議會下午舉辦財政建設部門定期大會，市政府產業發展局、財政局等官員列席。國民黨籍市議員王鴻薇質詢，調資料發現，北市中正區、大安區、松山區、大同區仍存在40年以上天然氣管線，恐影響公共安全。

王鴻薇說，經統計，4個行政區存在40年以上天然氣管線比率，超過總管線3成以上，老舊管線容易有鏽蝕，且可能引發洩氣等疑慮，要求北市府與瓦斯公司協調，盡快汰換老舊管線，並訂定使用年限等相關標準。

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北市府產業局長林崇傑答詢，目前已汰換完成50年以上天然氣管線，至於汰換40年以上管線會盡快與瓦斯公司討論，加速汰換盼讓時間提早，至於訂定相關標準則需要再討論。

產業局指出，北市有許多較早開發行政區，天然氣管線埋設年份確實較長，已要求轄區內4家瓦斯公司，優先逐步汰換老舊管線，其中50年以上天然氣管線是在民國59年前埋設中壓鑄鐵管與鍍鋅鋼管，已於110年全部汰換完成；60至69年前埋設天然管線，預定116年汰換完成。（編輯：方沛清）1110408

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