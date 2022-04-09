荔枝椿象現蹤 花蓮縣府呼籲儘早啟動防治工作

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）氣候逐漸回暖，外來種害蟲荔枝椿象進入交配產卵期，最常見於龍眼樹、台灣欒樹，花蓮縣已有荔枝椿象現蹤，縣府呼籲農友儘早進行防治工作，修剪過密枝條，使用植物皂素噴灑蟲體。

花蓮縣政府農業處今天發布新聞資料指出，「荔枝椿象」主要寄主為無患子科植物，常見於龍眼樹和台灣欒樹，每年3月至5月為產卵高峰期，可在寄主植物葉發現14顆綠色或黃色的卵粒聚集成堆，有時也會在窗簾、牆壁、衣物及盆栽等處發現荔枝椿象的卵粒。

農業處指出，蟲卵約10至14天轉成紅色後孵化出若蟲，隨著成長體色會從紅色逐漸轉變為紅色黝黑具白條紋形態，成蟲體形呈現盾形黃褐色，胸腹部會披有白色蠟粉。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮今天告訴中央社記者，目前已接獲1例通報，位於花蓮市國風國中附近，往年通報地點多為鄰近居家附近空地的荔枝樹或台灣欒樹，包括花蓮文創園區、吉安鄉中原路等地。

周黃得榮指出，因花蓮專門種植荔枝面積不多，多為居家零星種植，往年通報多以居家鄰近環境受影響鄰居通報居多。

周黃得榮表示，雖目前通報案件不多，不過氣溫逐漸回升，荔枝椿象開始進入交配期，適逢龍眼開花期，為避免誤傷蜜蜂等授粉昆蟲，不建議使用化學農藥，改以釋放平腹小蜂寄生椿象卵進行生物防治。

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周黃得榮指出，對於荔枝椿象的若蟲期，則可以用植物皂素進行非化學農藥防治；台灣欒樹上的荔枝椿象，約在4月至6月間出現在嫩枝條上吸汁或交配，因此修剪及防治重點應在樹冠最外層及矮側枝或萌蘗，防治工作建議在9月的花期前執行完。

花蓮縣政府農業處指出，一般民眾在居家環境發現荔枝椿象時，應避免接觸及驚擾，若接觸皮膚或眼部，應立即以清水沖洗後儘速就醫診治，若有防治問題，可洽詢花蓮區農業改良場或花蓮縣動植物防疫所。（編輯：黃世雅）1110409