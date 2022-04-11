中市議員施志昌PCR篩檢 衛生局下午公布結果

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民進黨台中市議員施志昌助理確診，台中市議員周永鴻（左）、何敏誠（中）、林德宇（右）因與施志昌出席同場餐會，11日進行快篩，檢測結果為陰性。中央社記者趙麗妍攝 111年4月11日

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）民進黨籍台中市議員施志昌的助理確診，台中市衛生局今天安排施志昌進行PCR檢測，將在下午公布篩檢結果。日前綠營舉辦餐會，多名民代出席，施志昌說，確診助理當天未出席。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫。施志昌服務處一名助理10日晚間確診，台中市衛生局今天上午8時安排施志昌搭乘防疫計程車至醫院進行緊急核酸檢測（PCR）採檢，施志昌採檢後入住防疫旅館。衛生局下午3時召開疫情記者會，將在會中說明施志昌PCR篩檢結果。

副總統賴清德9日曾南下參加團結餐會，出席者有立法院副院長蔡其昌及立委何欣純、林靜儀、莊競程、張廖萬堅等人，民進黨多名台中市議員也到場。外界憂心有疫情擴散危機。

對此，施志昌透過新聞稿表示，9日晚間餐會僅有他出席，確診助理未參加，該名助理因擔任行政職，平時也未在外走動，在服務處期間也全程戴口罩，目前服務處人員皆配合防疫政策，依衛生局指示行動。

今天是台中市議會定期會首日，市議會不敢大意，決定議會照常舉行，提供快篩試劑給有接觸史的議員及相關人員，即日起暫停民眾旁聽，議員、局處首長限制1人陪同。

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國民黨台中市議會黨團發布聲明稿建議，仿總統蔡英文模式，同行聚餐議員進行居家隔離並取消公開行程。

民進黨台中市議會黨團總召江肇國受訪表示，施志昌屬於確診者的接觸者，已展開10天的居家隔離，曾出席9日餐會的24名黨團成員屬於接觸者的接觸者，可出席議會等正常行程；為求防疫謹慎，已要求黨團成員自行進行快篩檢驗，快篩陰性後再行外出行程，全程戴口罩，停止餐會用餐。（編輯：唐聲揚）1110411