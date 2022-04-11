花蓮疫情燒進校園 多所學校停課清消

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疫情延燒，花蓮各級學校陸續出現確診案例，國立東華大學附設實驗國民小學有學生確診，全校11日預防性停課1天。中央社記者李先鳳攝 111年4月11日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）疫情延燒，花蓮各級學校陸續出現確診案例，進而全班甚至全校停課，花蓮女中、蒙特梭利幼兒園均全校停課，東華附小、明義國小、自強國中及信義國小均預防性停課1天，進行全面性消毒。

花蓮學生數最多的明義國小上午9時突然宣布停課1天，1400多名學生陸續被家長接走。校方表示，因接獲衛生局通知新增1名學生確診，環保局要到學校做清消，學校停課一天。

花蓮各級學校停課狀況，光華國小三年級停課到4月22日，自強國中今天全校預防性停課，蒙特梭利幼兒園全校停課至4月15日。

花蓮女中2名師生確診，自今天起停課至4月25日，採視訊教學；明義國小也有學生確診，全校停課1天，確診學生班級則是停課10天。

國立東華大學附設實驗國民小學有學生確診，全校今天預防性停課1天，一年級確診個案班級今天起停課10天，線上教學已完成整備，依課表線上授課。

信義國小幼兒園2例確診，4月11日至21日停課，全校今天預防性停課1天。（編輯：謝雅竹）1110411