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與魚共眠 澎湖水族館推夜宿體驗

2022/4/11 16:07（4/11 16:44 更新）
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澎湖水族館推出「與魚共眠」體驗活動，民眾夜訪水族館，宛如置身在海底，享受與魚兒共眠的海底世界。（澎湖水族館提供）中央社 111年4月11日
澎湖水族館推出「與魚共眠」體驗活動，民眾夜訪水族館，宛如置身在海底，享受與魚兒共眠的海底世界。（澎湖水族館提供）中央社 111年4月11日
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（中央社澎湖縣11日電）澎湖觀光季開鑼，澎湖水族館推出「與魚共眠」體驗活動，民眾夜訪水族館，宛如置身在海底，享受與魚兒共眠的海底世界。

澎湖水族館發布新聞稿指出，配合4月25日登場的澎湖國際海上花火節，「與魚共眠」體驗活動同步推出，每天下午3時進館，隔天中午12時結束，活動將至6月30日止。

澎湖水族館表示，2天1夜的「與魚共眠」體驗活動，除了全館由專業導覽員帶領遊客導覽，解說認識各種海洋生物，了解海龜方舟故事外，還有夕陽打卡祕境，及夜訪水族館內海洋生物，完全不一樣的體驗。

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最特別是可以與明星護士鯊、笑臉大魟魚一同進入夢鄉和被魚兒看醒及特殊餵食等，宛如置身在馬爾地夫海底飯店般，將是最難得的經驗。

澎湖水族館表示，2天1夜的「與魚共眠」體驗活動，包括有門票、晚早餐、住宿、精美衣服與證書等禮品，每人新台幣2999元，0至3歲不用錢、3至5歲只要1999元。（編輯：謝雅竹）1110411

澎湖水族館表示，配合25日登場的澎湖國際海上花火節，2天1夜的「與魚共眠」體驗活動同步推出，全館由專業導覽員解說，帶領遊客認識各種海洋生物。（澎湖水族館提供）中央社 111年4月11日
澎湖水族館表示，配合25日登場的澎湖國際海上花火節，2天1夜的「與魚共眠」體驗活動同步推出，全館由專業導覽員解說，帶領遊客認識各種海洋生物。（澎湖水族館提供）中央社 111年4月11日
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