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防衝突事件 嘉縣出動逾300警力護衛大甲媽

2022/4/11 17:08（4/11 18:03 更新）
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大甲鎮瀾宮媽祖11日中午抵達嘉義新港，警方為防止衝突事件，動員300多名警力沿途守護。中央社記者蔡智明攝 111年4月11日
大甲鎮瀾宮媽祖11日中午抵達嘉義新港，警方為防止衝突事件，動員300多名警力沿途守護。中央社記者蔡智明攝 111年4月11日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）大甲鎮瀾宮媽祖今天抵達嘉義新港，警方為防止衝突事件，動員300多名警力沿途守護，嘉義縣長翁章梁表示，警方已與相關單位、團體先私下溝通，讓突發事件降到最低。

大甲媽祖鑾轎今天中午12時許抵達新港崙子橋，翁章梁與立委陳明文、奉天宮董事長何達煌及奉天宮董監事與上萬信眾一同迎轎。

翁章梁接受媒體聯訪表示，由於前2天發生衝突事件，請警方維護所有信眾安全，升級安全維護，警方並與相關單位、團體先私下溝通，讓突發事件降到最低。

嘉義縣警察局長陳明君告訴中央社記者，今年為防止意外，民雄分局所有員警禁休，並調派其他警力支援，往年只動員約250名警力，今年超過300名，在遶境路線上都看得到警方警戒。

翁章梁表示，配合中央COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範，民眾須有3劑疫苗識別證才能參加遶境，並針對本次迎駕活動加強多項防疫措施，如迎駕舞台加強管制，非相關人員不得上台。

另外，遶境路線沿途熱心民眾提供水果、餐點，必須密封包裝，也請信眾取餐前做好手部清消，不要邊走邊吃，注意用餐不要群聚。

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民政處長楊健人表示，遶境團體須造冊預約申請入住新港國中、新港國小及文昌國小，活動期間加派保全人員進行校園進出實名管制，4月12日活動結束後，隨即進行2次校園環境清消。

奉天宮指出，今年因疫情關係，隨大甲媽祖到新港的信眾明顯減少，預估今晚大甲媽鑾轎進入奉天宮的時間，約在晚上10時左右，比往年早1、2小時；截至下午4時為止，遶境進香隊伍一切平安順利。（編輯：陳仁華）1110411

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香信眾11日上午陸續抵達嘉義新港，沿途熱心民眾提供的水果、餐點都先密封包裝，加強防疫。中央社記者蔡智明攝 111年4月11日
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香信眾11日上午陸續抵達嘉義新港，沿途熱心民眾提供的水果、餐點都先密封包裝，加強防疫。中央社記者蔡智明攝 111年4月11日
大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎11日中午抵達嘉義新港，崙子橋擠滿迎轎、隨行的信眾。中央社記者蔡智明攝 111年4月11日
大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎11日中午抵達嘉義新港，崙子橋擠滿迎轎、隨行的信眾。中央社記者蔡智明攝 111年4月11日
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