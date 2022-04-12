更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北新增162確診 足跡涵蓋大賣場和溫泉山莊

2022/4/12 15:49（4/12 16:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、王鴻國新北12日電）新北市今天新增162例COVID-19確定病例，市府公布確診者相關足跡，涵蓋藏壽司、麥當勞、好市多、World Gym等地及多家餐廳，烏來區有溫泉山莊上榜。

新北市長侯友宜今天召開新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會說明疫情，新北市今天新增確診162例，分別是33例新增採檢陽性、118例居家隔離採檢陽性、11例居隔陰轉陽。

侯友宜表示，目前新北市列管中的居家隔離人數為1萬1827人，今天可以解除隔離者有5566人。

至於與各地群聚相關病例共61例，根據市府公布資料，以台北市48人最多，接著為桃園市5人、基隆市4人、花蓮市2人，台中市及宜蘭市各1人。

市府公布多名確診者於新北市公共場所足跡，在4月4日到4月9日期間，分別到過三重、淡水、烏來、八里、土城、鶯歌、永和、中和、板橋、新莊等區。

另外，包括藏壽司三重捷運路店、World Gym台北永和店、麥當勞中山中和店、好市多新莊店等地點及多家餐廳，烏來區有溫泉山泉上榜。（編輯：李錫璋）1110412

瀏覽更多照片
延伸閱讀
新北土城警分局1警員確診 匡列19人篩檢陰性新北增本土115例遍及17行政區 足跡含寶雅、家樂福、淡海影城等新北新增確診71例 足跡遍及家樂福星巴克公車
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載