新北新增162確診 足跡涵蓋大賣場和溫泉山莊

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（中央社記者沈佩瑤、王鴻國新北12日電）新北市今天新增162例COVID-19確定病例，市府公布確診者相關足跡，涵蓋藏壽司、麥當勞、好市多、World Gym等地及多家餐廳，烏來區有溫泉山莊上榜。

新北市長侯友宜今天召開新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會說明疫情，新北市今天新增確診162例，分別是33例新增採檢陽性、118例居家隔離採檢陽性、11例居隔陰轉陽。

侯友宜表示，目前新北市列管中的居家隔離人數為1萬1827人，今天可以解除隔離者有5566人。

至於與各地群聚相關病例共61例，根據市府公布資料，以台北市48人最多，接著為桃園市5人、基隆市4人、花蓮市2人，台中市及宜蘭市各1人。

市府公布多名確診者於新北市公共場所足跡，在4月4日到4月9日期間，分別到過三重、淡水、烏來、八里、土城、鶯歌、永和、中和、板橋、新莊等區。

另外，包括藏壽司三重捷運路店、World Gym台北永和店、麥當勞中山中和店、好市多新莊店等地點及多家餐廳，烏來區有溫泉山泉上榜。（編輯：李錫璋）1110412