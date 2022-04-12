林右昌：無法掌控才需全校篩檢 沒風險不用亂篩

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基隆市某國小學生確診，有家長質疑市府未對全校篩檢，市長林右昌（圖）12日在線上記者會表示，學校的疫情風險是在無法掌控狀況下才需要全校篩檢，「沒有風險的話不需要亂篩」。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月12日

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市某國小學生確診，有家長質疑市府未對全校篩檢，市長林右昌今天說，學校的疫情風險是在無法掌控狀況下才需要全校篩檢，「沒有風險的話不需要亂篩」。

林右昌下午在線上記者會表示，最近基隆市有很多學校有確診案例，許多是從家庭群聚連結到學校造成學校停課，從去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，都有一套嚴謹的標準作業程序，學校的通知都是及時進行，主要目的都是為了防疫。

對於昨天某國小停課，有家長質疑為何學校沒有全校篩檢，林右昌指出，學校的篩檢是依據市府衛生局和感控醫師，視學校疫情風險專業評估和判斷，並不是學校停課就一定要全校篩檢。

林右昌表示，學校的疫情風險在無法掌控狀況下，才需要全校篩檢，「沒有風險的話不需要亂篩」。二信中學群聚案當初發生時，第1、因為感染源不明；第2、確診個案是高職生且搭校車，搭校車的學生中有跨班、跨科風險很高；第3、高職生開始有密集社團活動，社團活動不只在校園內也有在校外。

林右昌指出，當初二信中學群聚案發生時，校長明快宣布停課，市府評估風險後認為當時無法有效管控，為避免疫情擴散，最好的方式就是立即全校篩檢，再連續4天執行快篩試劑投放，讓師生和教職員能自我監控健康情形。

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林右昌說，相關篩檢和快篩試劑的投放目的「不是為了篩而篩」，而是為了風險控管，學校的停課如果是1名學生確診，所屬班級和密集接觸師生就會被匡列，立即安排PCR核酸檢測，若是有風險的對象，也會擴大匡列採檢，若經評估後風險低或沒有風險，會請相關人員自主健康監測。

林右昌表示，昨天某國小一接到學生確診訊息，立即回報教育處採取相關停課措施，如果是之前可能要拖到隔天早上才有辦法做停課處置，因現在篩檢和取得資訊速度較快，校方第一時間得知學生確診，馬上啟動停課準備流程，學校的處置是相當立即也明快。（編輯：方沛清）1110412