2022新北桐花祭啟動 8條小旅行體驗客家文化

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）2022新北市客家桐花祭今天啟動，經由8條小旅行路線，可欣賞繽紛五月雪浪漫，透過導覽理解伯公祭儀、敬天地的客家人文歷史文化，還可以支持小農市集，品嚐美食特產。

新北市府客家事務局下午舉行記者會宣布，「桐玩尋寶趣」淨山自由行，從今天啟動至5月31日，並且在賞桐路線有集寶送好禮活動。

客家事務局說，淨山桐花小旅行於16日起至5月7日，分別在土城區桐花公園、深坑區阿柔洋公館、樹林區山佳火車站與三峽區五寮里、鶯歌區孫龍步道、汐止區茄苳瀑布、瑞芳區四腳亭砲台遺址、三芝區橫山里賞桐步道、石碇區淡蘭步道等地，舉辦8條路線小旅行活動。

客家局長林素琴接受中央社記者訪問表示，這些小旅行都融入客語導覽解說，透過培訓的客語導覽員，穿插中文與客語等並用，在美景中也融入客家語言文化的精神。

林素琴表示，「伯公」是台灣各地客家對於土地信仰的俗稱，客家的伯公就是土地公，客家常民生活中，只要家裡有重要事情或學子外出求學，就會到伯公下（土地公廟）去祭拜祈求保佑平安順利。

新北市三峽五寮地區是客家聚落，遺存不少以石頭堆疊或小祠的「伯公」，這些信仰與當地開採樟腦、入山開墾有關，也是五寮地區鄰里虔誠奉祀的信仰神祇，是有組織性的節慶祭儀與常民活動。

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林素琴說，歡迎民眾在欣賞桐花追求五月雪之際，也一起尋找客家聚落的伯公廟；另外，汐止區賞桐路線在秀峰路、水碓街的杜月笙墓園也值得一遊，可以瞭解當年名人「上海皇帝」的一生事蹟。

客家局文教發展科長吳克億說，今年活動轉型為輕旅行，結合無痕山林的永續概念，進行「淨山環保」旅行，特別製作淨山竹夾，讓大家一同為環境永續盡力，賞桐時也不會造成地球負擔。（編輯：方沛清）1110413