疑照顧不當女嬰猝死 托嬰中心與托育員各罰24萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北14日電）新北市板橋區某托嬰中心12日有女嬰猝死，被發現時已無呼吸心跳，經送醫急救仍不治。檢警介入調查死因；市府說，調查托嬰中心與托育員照顧不當，將分別處罰24萬元。

新北市政府社會局兒童托育科今天表示，4月12日傍晚接獲板橋區某托嬰中心通報，一名7個多月的女嬰沒有呼吸心跳，送醫急救後不治。

社會局說，托嬰中心初步說明，托育人員在照顧這名女嬰時，有將棉被蓋在幼兒臉上；13日前往調閱監視器畫面，稽查發現幼兒在當天下午1時許仍有活動狀態，接近下午2時，老師為安撫午睡，有將棉被蓋在女嬰頭上，並側身以腳放在棉被上10多分鐘安撫女嬰。

社會局說，當天下午3時許，孩子陸續午睡起床，托育人員以為女嬰還在午睡並未叫醒她，接近5時發覺情況有異，立即急救並撥打119，救護人員隨後趕到送醫仍不治。

社會局說，家長在12日晚間到海山警分局報案，全案進入司法程序，由警方與檢方相驗調查死因。

市府說，稽查發現，托嬰中心在12日及13日都有師生比不符的情形；另因確實照顧不當，依違反兒童及少年福利與權益保障法，處以托嬰中心與托育人員分別裁罰最高新台幣24萬元。

新北市府家庭暴力與性侵害防治中心已與家長取得聯繫，提供後續協助。社會局要求該托嬰中心，對現有收托的幼兒務必妥善處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

業者表示，遺憾發生此事，相關事件發生過程與原因將由檢方調查，案件已經進入司法程序不方便多說。目前托嬰中心也與悲傷的家長聯繫與溝通，並靜待司法調查結果。

至於社會局調查師生比不符的情形，業者說，是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故，托嬰中心老師需臨時請防疫假照顧自己的停課孩子，一時之間也沒有辦法找到有合法證照的托育員。（編輯：李錫璋）1110414