綠營高市議員9、10選區初選 新潮流、湧言會新人過關

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）民進黨今天公布高雄市第9、10選區初選民調結果，現任議員都順利取得競選連任門票。新人方面，新潮流菊系黃彥毓、蘇致榮2人過關，湧言會女將黃雍琇則搶下1席婦保名額。

民進黨近日展開高雄市議員初選民調，今天公布第9選區（鳳山區）、第10選區（前鎮、小港區）民調結果。現任議員中，包括第9選區林智鴻、張漢忠及陳慧文，第10選區陳致中、鄭光峰全數過關。

民進黨年底高市議員選舉，9、10選區均提名4席，並含1席婦保名額。第9選區由湧言會林智鴻以民調成績0.3316拿下第1，其次依序為張漢忠0.2642、正國會陳慧文0.2300，及新潮流菊系新人蘇致榮0.1556，均可獲提名。曾任民進黨立委林岱樺服務處主任的新人許易鼎獲0.0186未能過關。

10選區部分，現任議員陳致中0.3074、鄭光峰0.2580順利出線，新潮流新人黃彥毓則以0.2653拿下民調第2名好成績。另因現任資深議員林宛蓉不連任，湧言會新人黃雍琇則以0.0696獲婦女保障名額。而湧言會立委趙天麟曾站台支持的余宗熹則獲0.0997支持，無緣提名。

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民進黨高雄市黨部依既定行程，今晚將展開8選區（前金、新興、苓雅區）、11選區（林園、大寮區）民調；明天進行3選區（岡山等6區）民調。

至於2選區（茄萣等5區）、4選區（左營、楠梓區）、5選區（大社、仁武、鳥松、大樹區）因登記參選人數與提名人數相同，不用進行民調。高雄市議會共66席，目前請假的主委趙天麟先前曾表示，民進黨預計最後正式提名35人，「力拚35人全上拿下議會過半」。（編輯：孫承武）1110415