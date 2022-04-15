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花蓮61人確診居家照護 基層診所醫師視訊關懷

2022/4/15 18:26
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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮連日COVID-19確診個案增多，今天被中央列為高風險區域，花蓮縣長徐榛蔚指出，目前共61名確診者居家照護，由基層診所醫師負責視訊關心個案身體狀況。

花蓮今天新增146例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中專責醫院、衛福部花蓮醫院爆發院內感染，確診人數持續上升，對醫療量能造成衝擊。

徐榛蔚今天在防疫記者會指出，昨天與新北市同步啟動居家照護，提供生活及醫療照護，目前已有61名確診者使用居家照護，由衛生局媒合基層診所以視訊聯繫確診個案，關心身體狀況。

嘉光診所醫師黃啟嘉說，今天視訊看診4名確診者，症狀以流鼻水、咳嗽為主，比過去流感症狀更輕微；醫師江躍辰則說，目前還沒有視訊看診，倒是民眾預約疫苗施打踴躍，這幾天開放名額都額滿。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，輕症、無症狀個案須符合未滿65歲、無血液透析、無懷孕者，可採居家照護管理。

朱家祥指出，確診個案居家照護可與無染疫家人同住，但需在家中單獨一人一室，避免與同住家人直接接觸、用餐，若不得已需使用共同空間，應保持空氣流通，做好環境消毒，且禁止訪客、不得接觸非同住者。

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朱家祥提醒同住家人，多數病患為輕症，休息數天後症狀可恢復，若發現確診家人出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚、嘴唇或指甲床發青，都要立即通報醫療院所。

朱家祥指出，確診者同住者解除隔離條件，需於家中最後確診個案的確診滿10天，且同戶居家隔離者家用抗原快篩陰性，解除隔離後需進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。（編輯：張芷瑄）1110415

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