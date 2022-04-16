新竹縣增15例確診 集中在校園延伸家庭群聚

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）新竹縣今天新增15例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中8例為居隔期間或匡列採檢確診，7例為因症就診至醫院採檢確診，主要傳播鏈為校園群聚。

中央流行疫情指揮中心公布今天新竹縣新增15例本土確診病例，新竹縣政府發布新聞稿表示，目前新竹縣主要傳播鏈是以校園群聚事件為首，延伸至家庭傳播鏈為次要。

竹縣府指出，今天新增15例確診者年齡分布在5至58歲，分別為9名男性、6名女性，Ct值分布在11.83至21.87之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主。其中竹北市9例、湖口鄉3例、新豐鄉3例，以上案例均安排收治醫院或是集中檢疫場所治療。

竹縣府表示，確診者中有8例是居家隔離期間或期滿採檢確診，為案32732、案32733、案32735、案32736、案32727、案33037、案33038、案33373。

另外7例是因症自行就醫或至採檢站採檢而確診，為案32725、案32726、案32728、案32729、案32730、案32731、案32734。

竹縣府指出，今天確診者計有22處足跡，地點包括高鐵新竹站、竹北大遠百、全聯福利中心竹北自強店、肯德基竹北餐廳、家樂福超市竹北中正東店等，均完成環境清消作業。

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竹縣府衛生局說明，昨天公布的疫調足跡中，廟口鴨香飯竹北店（新竹縣竹北市文信路391號）為誤植，正確足跡應為日前曾為確診者足跡的新竹吳家鴨香飯（新竹縣竹北市莊敬五街223號）。

新竹縣政府衛生局繼續開設社區採檢站、疫苗接種服務，包括大安醫院於下午6時至9時在醫院急診室提供篩檢服務、新仁醫院於17日下午6時至9時、新仁醫院於18日下午6至9時，均在醫院急診室提供篩檢服務。（編輯：李錫璋）1110416