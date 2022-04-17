更多編輯台推薦新聞：
朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險
科技

全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

「綜藝大集合」嘉義大林錄影 藝人確診接觸者4縣民居家隔離

2022/4/17 16:52（4/17 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）國內某電視台知名綜藝節目「綜藝大集合」13日至嘉義大林聖賢宮錄影，其中1名藝人確診COVID-19，參與錄影的嘉義縣2名特別來賓及2名廟方人員，今天被縣府匡列居家隔離。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，增加1名COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）案例，為案34503男性46歲溪口鄉民；另有染疫藝人到大林錄影。

衛生局技正李昭瑢告訴中央社記者，案34503在15日出現症狀至醫院採檢後確診，匡列居家隔離28人、自主健康管理13人；足跡多在外縣市，其餘足跡僅在溪口住家附近，較為單純，但外來染疫者足跡，讓縣府較為頭痛。

李昭瑢說，13日某知名綜藝節目「綜藝大集合」至大林鎮聖賢宮錄影，有1名藝人染疫（案32738），錄影全程未戴口罩，已知錄影相關工作人員及觀眾31人均為外縣市民眾，但2名特別來賓與2名聖賢宮人員都是嘉義縣民，匡列居家隔離。

另外，中央疫情指揮中心也通知他縣市確診母子（母案號為33706）近日到水上鄉訪親，已匡列3位自主健康管理和8位自我健康監測，相關足跡包括水上鴨肉羹、圓環早餐店以及水上鄉農會。

李昭瑢強調，以上匡列人員PCR皆為陰性，但請他們近日要密切注意身體情況，有異樣要馬上通知衛生局人員；縣府已完成染疫者足跡清消。（編輯：陳仁華）1110417

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載