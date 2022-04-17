「綜藝大集合」嘉義大林錄影 藝人確診接觸者4縣民居家隔離

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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）國內某電視台知名綜藝節目「綜藝大集合」13日至嘉義大林聖賢宮錄影，其中1名藝人確診COVID-19，參與錄影的嘉義縣2名特別來賓及2名廟方人員，今天被縣府匡列居家隔離。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，增加1名COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）案例，為案34503男性46歲溪口鄉民；另有染疫藝人到大林錄影。

衛生局技正李昭瑢告訴中央社記者，案34503在15日出現症狀至醫院採檢後確診，匡列居家隔離28人、自主健康管理13人；足跡多在外縣市，其餘足跡僅在溪口住家附近，較為單純，但外來染疫者足跡，讓縣府較為頭痛。

李昭瑢說，13日某知名綜藝節目「綜藝大集合」至大林鎮聖賢宮錄影，有1名藝人染疫（案32738），錄影全程未戴口罩，已知錄影相關工作人員及觀眾31人均為外縣市民眾，但2名特別來賓與2名聖賢宮人員都是嘉義縣民，匡列居家隔離。

另外，中央疫情指揮中心也通知他縣市確診母子（母案號為33706）近日到水上鄉訪親，已匡列3位自主健康管理和8位自我健康監測，相關足跡包括水上鴨肉羹、圓環早餐店以及水上鄉農會。

李昭瑢強調，以上匡列人員PCR皆為陰性，但請他們近日要密切注意身體情況，有異樣要馬上通知衛生局人員；縣府已完成染疫者足跡清消。（編輯：陳仁華）1110417