台語男歌手曾瑋中確診 錄影「綜藝大集合」15分鐘

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）藝人胡瓜主持的外景節目「綜藝大集合」13日到嘉義大林聖賢宮錄影，傳出有藝人確診者參與拍攝，台語歌手曾瑋中的經紀公司今晚證實他就是案32738，不過當天僅錄影15分鐘。

國內今天新增1210例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，其中個案32738足跡曾參與張惠妹演唱會，13日抵達嘉義大林參與綜藝節目拍攝，今晚曾瑋中的經紀公司向中央社記者證實他確診消息。

34歲台語歌手曾瑋中歌唱選秀出身，並成為歌唱節目「明日之星」的百萬關主之一，也曾入圍金曲獎最佳台語男歌手，歌唱實力備受肯定。經紀公司表示，曾瑋中因8日參加張惠妹演唱會後，得知演唱會有確診者，為安全起見於10日做居家快篩結果為陰性。

13日曾瑋中以特別來賓身分參加「綜藝大集合」節目錄影時，沒有進行遊戲活動，錄影時間約15分鐘左右。目前他的身體沒有任何不適，且配合政府疫調隔離中。

民視製作單位稍早表示，「綜藝大集合」錄影的主持人、藝人及工作人員都已完成快篩，且皆為陰性，後續將持續注意。

另外，曾瑋中經紀公司表示，他開業的「食鍋姨鍋物料理」也於15日停業一日並進行店內外消毒，相關工作人員也已進行居家隔離。（編輯：管中維）1110417