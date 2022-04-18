高雄增27例外縣市旅遊最多 唱KTV衍生多人染疫

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高雄市長陳其邁（中）18日主持COVID-19防疫記者會表示，新增27例確診個案，以外縣市旅遊史9例最多。近日有多人曾一起唱KTV染疫，市府已匡列參加者，其家人也列自主健康管理，共匡列40多人。中央社記者曾以寧攝 111年4月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）高市府今天宣布新增27例確診個案，以外縣市旅遊史9例最多。近日有多人曾一起唱KTV染疫，市府已匡列參加者，其家人也列自主健康管理，共匡列40多人。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增31例確診個案，高雄市長陳其邁在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上說明，其中有4例工作、居住都在外縣市，因此轉列外縣市個案。其餘27例，有8例居隔期間陰轉陽、9例有外縣市旅遊史、8例為確診者的密切接觸者，並有2例疫調中。

2名疫調中個案，陳其邁說明，1例是外籍美語老師，已緊急匡列小班家教學生，所幸所有小朋友都是陰性，感染源正在釐清；另名確診女性，疫調發現有參加大型宗教服務活動，正在擴大匡列採檢接觸者。

陳其邁表示，近期高雄確診個案多是參加宗教活動、去KTV唱歌，或是南來北往活動染疫。陳其邁以各縣市新增個案3日移動平均線表示，高雄在4月中旬因娛樂場所群聚案出現疫情高峰，曲線很又降下來，連續6天高雄娛樂場所沒有確診個案，表示擴大採檢等防疫作為奏效。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明9例外縣市足跡相關確診個案。案35940曾到基隆工作，因職場群聚感染；案35662、36174曾參加小巨蛋演唱會；案36176、 35659、35275分別到台北、台中、台南訪友，都曾接觸確診者。此外，案36179、35657分別曾到苗栗、嘉義，案35280則到南投參加宮廟活動，都已委請當地地方政府協助疫調採檢。

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高雄1間高科技大廠傳有員工確診，潘炤穎說明，個案為昨天公布確診的案34510，35歲男性，跟確診者在KTV足跡重疊。衛生局接獲通知後緊急邀集相關主管會商，職場匡列密切接觸者3人，一般接觸者65人，其餘社區密切接觸者6人，一般接觸者44人，目前密切接觸者都是陰性，足跡所至場域也都已清消。

近2天陸續有曾在KTV唱歌人員，在隔離期間陰轉陽，潘炤穎說明，案32384等人約連續2天都在KTV唱歌，來來去去的朋友已經全數匡列，匡列時採檢陰性的隔離者，其家人也列自主健康管理，共匡列40多人。提醒民眾盡量避免室內脫口罩接觸風險，落實個人防護措施。（編輯：郭諭儒）1110418