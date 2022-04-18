桃園市增187例 里鄰長自強活動19人確診

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市長鄭文燦表示，桃園市今天有187例本土案，多是原有傳播鏈擴大，其中里鄰長自強活動確診事件經擴大採檢，整個旅遊團共230人全數居隔，目前這個群聚已有19人確診。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，有關桃園區里鄰長自強活動確診案，是在12日到14日舉辦，經擴大採檢，整個旅遊團230人全部居家隔離，另外30人自主健康管理，目前已有19人確診，其中4人是里長，其他為鄰長、志工或區公所同仁，已在第一時間做快篩並安排採檢。

鄭文燦指出，至於在回程的餐會上，有民意代表或參選人到場致意，經疫調後確定都有戴口罩且未逐桌敬酒，市府已通知出席民代，都須進行自主健康監測7天。

鄭文燦表示，根據疫調顯示，這次的感染源並非在旅遊行程中，而是在桃園區後站某快炒店，因為辦理聚餐有多人確診，2名里長是在參加聚餐確診，隨後又參加自強活動才引發另外一波傳播，目前大概疫調輪廓也逐漸明確，市府會把範圍匡列出來。

鄭文燦說，目前大部分區公所里鄰長自強活動都已辦完或延後。因應確診者多是在桃園大樹林地區，市府除了在聖保祿醫院進行採檢外，也規劃19日到21日3天、早上9時到12時，在桃園區雲林里市民活動中心設置社區採檢站，有足跡重疊或有症狀及必要民眾都可採檢。

鄭文燦指出，目前桃園市居家隔離為6701人，市府試辦居家照顧已有203人，居家照顧計畫也送中央審議，經統計桃園市11家責任醫院的專責病房加上負壓病房共有405床仍有空床，醫療的資源仍足夠，希望輕重症分流後，可以讓醫院專心負責治療重症或有重症風險病患。

鄭文燦說，至於中央在昨天撥付的10萬劑快篩已到貨，快篩計畫是以學校為申請標的，因為國小學童目前尚未接種疫苗，因此這批快篩試劑將優先從國小開始進行，先做國小學生及教職員工，學校須做完快篩的意願調查、發放試劑、完成篩檢後回報，確保學校防疫安全。

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鄭文燦表示，到今天為止，桃園市前後共有105所學校或幼兒園等因為有確診個案停班停課，復課前必須要做快篩以確保安全，目前中原大學、龍華科技大學、新生醫專、銘傳大學，這4所大專院校今天復課。

另外，大成國小篩檢1933人都是陰性，另有2人陽性，但因為2名確診學生沒有入校，所以學校仍正常復課，中埔國小、青埔國中、青園國小師生快篩的結果都是陰性，也在今天復課。（編輯：方沛清）1110418