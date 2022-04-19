台南民進黨議員初選 第3選區皆現任出線

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）民主進步黨2022年直轄市議員提名初選民調作業，今天公布台南市議員第3選區（大曾文區）民調結果，預計提名2席，登記6人中由吳通龍、陳秋宏2名現任議員出線。

台南市第3選區行政區包括下營、六甲、麻豆、官田、大內等5個行政區，此次共有江彥霆、吳建霖、吳通龍、李開通、陳秋宏、陳進益6人登記。

民進黨台南市黨部今天上午公布昨晚進行民調結果為江彥霆0.0882、吳建霖0.0743、吳通龍0.3388、李開通0.1588、陳秋宏0.3160、陳進益0.0298，由吳通龍、陳秋宏出線，提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。

吳通龍為現任台南市議員（第3屆），曾任台南縣議會第16屆議員及直轄市台南市議會第1、2屆議員。陳秋宏的父親陳文賢曾任2屆台南縣議員及2屆直轄市台南市議員，陳秋宏在本屆（第3屆）成功接棒，此次初選出線將爭取連任。

台南市議員第3選區應選3席，本屆3席分別為民進黨2席陳秋宏、吳通龍，國民黨1席尤榮智。（編輯：謝雅竹）1110419