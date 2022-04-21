中橫關原段坍方阻斷交通 預計中午前搶通

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）中橫公路台8線117.4公里關原災害搶修路段20日下午再度發生持續性落石，土石堆積約3500立方公尺，公路總局緊急封閉道路，今天上午持續搶修，預計中午12時前恢復通行。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段上午發布訊息指出，台8線117.4公里關原路段災害搶修路段採日間搶修、夜間預警性封閉，

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四工處太魯閣工務段長陳麗華接受媒體採訪表示，昨天下午3時許工程人員清除坍方落石，讓用路人快速通過，但上邊坡不斷落石，工程人員緊急停止車輛通過，4時許大量落石滑落，道路阻斷，所幸即時封閉道路，並未釀成傷亡。

四工處指出，阻斷路段土石堆積多達約3500立方公尺，邊坡時有落石坍方，且濃霧壟罩搶修工區，因夜間視線欠佳，今天上午動工搶修，目前關原至洛韶 （台8線114.6k ~151.7k）路段封閉，預計今天中午12時前視邊坡狀況及搶修進度開放通行，建議民眾避免通行災害路段。（編輯：張銘坤）1110421