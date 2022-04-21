嘉市歌神KTV同包廂4人確診 業者停業10天

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國內疫情延燒，嘉義市21日新增6人確診COVID-19，包括歌神KTV同一包廂有4人確診（1人為北部個案），其中1人是國小學童，KTV的19名工作人員PCR採檢均陰性，列居家隔離，業者停業10天。圖為KTV包廂清消情形。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月21日

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市今天新增6人確診COVID-19，包括歌神KTV同一包廂有4人確診（1人為北部個案），其中1人是國小學童，KTV的19名工作人員PCR採檢均陰性，列居家隔離，KTV業者停業10天。

嘉義市政府發布新聞稿指出，嘉義市今天新增6名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，為案41414至41417，以及案42860、42861，3人具有北部旅遊史，另3人與歌神KTV相關，6人均已收治。

有關歌神KTV個案，經調查，310包廂於4月17日為家族友人聚會，有5人參加，案41415為30多歲男性、案41416為10歲以下幼童（大同國小學生），2人為同住家人。案41415與嘉義市昨天公布的案38691為友人，案38691於17日也在歌神KTV的311包廂唱歌，當時在KTV巧遇交談數分鐘。

不過，案41415於18日得知案38691友人PCR檢測為陽性後，以居家快篩檢驗陰性，惟小孩案41416於19日傍晚起發燒，2人緊急前往醫院採檢PCR均為陽性。

310包廂內另有3人，衛生局緊急匡列為接觸者，經通知至醫院採檢後，1人為嘉義市案42860、1人為北部人案40567，另1人PCR採檢為陰性，目前匡列居家隔離。

歌神KTV的19名相關工作人員目前無症狀且PCR採檢結果為陰性，均列為居家隔離，業者已自主完成清消並停業10天。

因應案41416為大同國小學童，衛生局昨天派員入校PCR篩檢，同一樓層學童、教職員工及案41416安親班相關人員均納入採檢對象，計有88人，檢驗結果均陰性，同班及同安親班師生27人列為居家隔離。

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另外，案41414曾於4月14日自行開車至北部旅遊，15日返回嘉義住所，18日出現喉嚨痛，因同行2名北部友人確診，自行以快篩檢驗為陰性；19日因症狀持續，立即至醫院PCR採檢為陽性，已匡列密切接觸者5人，列為居家隔離，PCR採檢均陰性。

案41417及案42861為友人，於4月14日至15日曾因工作一同前往北部，案41417於18日晚間出現喉嚨症狀，以快篩試劑檢驗陽性，自行至醫院PCR採檢也為陽性。案42861經被匡列居家隔離，後續安排至醫院PCR採檢也為陽性，2人執業均為居家工作者，密切接觸者2人，列為居家隔離，PCR檢測均陰性。（編輯：謝雅竹）1110421