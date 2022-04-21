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新北辦永續論壇 盼城市治理接軌國際

2022/4/21 19:13
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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市政府今天舉辦「2022國際永續論壇-ing新北永續進行市」，市長侯友宜表示，新北市在永續城市治理上持續以SDGs（永續發展目標）接軌國際。

新北市政府發布新聞稿，侯友宜表示，新北市在永續城市治理上持續以SDGs（永續發展目標）接軌國際，首創公私協力ESG倡議平台，呼籲企業、社會一起努力，以永續概念推動城市治理與經濟發展，一起善盡世界公民責任。

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秘書處長饒慶鈺說，「2022國際永續論壇-ing新北永續進行市」，以低碳運輸和城市領袖永續行動為主題，吸引線上跟線下來自全球4大洲、6個時區、10個國家、15座城市及多位國際講者與會。

她表示，新北市將永續化為行動實踐，特別在SDGs官網設立ESG Dialogue平台，提供ESG活動宣傳、永續講者媒合、場地租借及ESG文章收錄等服務，誠摯邀請更多夥伴一同前來為台灣永續發展尋找新動能，一起為永續的下一階段努力。（編輯：方沛清）1110421

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