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響應世界地球日 全台9大商港每年將種10萬棵樹

2022/4/21 19:27（4/21 19:51 更新）
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響應世界地球日，台灣港務公司陸續在所屬9大商港舉辦植樹活動，將種下3078棵樹木，並在樹木生長過程中達到每年固碳量1920公斤效益，盼藉樹木固碳功能，減緩氣候暖化壓力，為地球盡一份心力。（台灣港務公司提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月21日
響應世界地球日，台灣港務公司陸續在所屬9大商港舉辦植樹活動，將種下3078棵樹木，並在樹木生長過程中達到每年固碳量1920公斤效益，盼藉樹木固碳功能，減緩氣候暖化壓力，為地球盡一份心力。（台灣港務公司提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月21日
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（中央社記者洪學廣高雄21日電）台灣港務公司響應世界地球日在9大商港種下喬木、灌木共3078棵樹木。董事長李賢義說，今年起每年將在港區種植10萬棵樹，盼2030年港區綠帶面積達到750公頃。

台灣港務公司響應「2022年世界地球日－投資我們的星球」主題，並在世界地球日當週（4月18日到22日）於所屬9大商港舉辦植樹活動，共將種下3078棵樹木，並在樹木生長過程中達到每年固碳量1920公斤效益；藉由樹木固碳功能，減緩氣候暖化壓力，為地球盡一份心力。

台灣港務公司董事長李賢義表示，港務公司已正式成立永續發展委員會，預定在6月出版第一本企業永續報告書，以展現港務公司落實永續經營企業責任；目前台灣港群港區綠帶面積已達到625公頃，約為25座大安森林公園面積，今年起每年將在港區中種植10萬棵樹，希望到2030年港區綠帶面積達到750公頃。

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港務公司新聞稿指出，世界地球日當週，台灣港群由總公司與各分公司接力辦理植樹活動，包括台中港、高雄港、布袋港、基隆港、蘇澳港、安平港、花蓮港、台北港及澎湖港都舉辦植樹活動，共同響應2022年世界地球日活動。

除了擴大植樹外，港務公司近幾年也推動各項能源管理及減碳措施，訂定年度目標，包括今年進行低碳轉型風險評估及規劃減碳路徑、購置汰換47輛公務電動汽機車及9座郵輪旅客空橋電力化，以及客運場站停車場明年設置250支電動汽機車充電樁；2025年港區全面使用LED燈具、郵輪全面使用岸電及建置智慧能源管理系統，並向2025年達成辦公室100%使用綠電為目標推動邁進。（編輯：陳仁華）1110421

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