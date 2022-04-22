屏東新增22例 輕症居家照護首日9案提申請

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屏東縣政府表示，22日新增22例本土確診案例，其中9例與家庭群聚有關，部分仍在疫調中；確診者相關足跡包括小綠龜潛水等多處，都已陸續進行清消作業。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月22日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東縣政府今天公布新增22例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中9例與家庭群聚有關；輕症居家照護首日有9案提出申請，由醫療團隊評估中。

屏東縣政府新聞稿表示，今天新增22例本土確診案例，其中9例與家庭群聚有關，部分仍在疫調中。縣府表示，輕症居家照護今天啟動，有9案提出申請，正由醫療團隊評估中。

衛生局表示，今天共匡列76人採檢，居家隔離46人，自主健康管理30人，確診者相關足跡包括東港農會超市、東新游泳池、琉球大福漁港、琉球鄉龍蝦洞、小綠龜潛水、洪媽媽早餐店、弘爺早餐東港店、東港漁市場、多那之潮州門市等，都陸續進行清消。

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縣府統計，全縣5歲以下幼童確診累計至今天有18例，有6例因發燒、咳嗽等症狀收治醫院，沒有重症，都還未解隔離。截至21日屏東縣居家隔離人數584人，1案外出買飲料，已裁處新台幣20萬元並送集中檢疫所強制安置。

學校部分，目前全校暫停實體課程校數有東港海濱國小共6班；部分班級暫停實體課程校數15校17班，包括恆春工商、東港海事、明正國中、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、繁華國小、餉潭國小、東光國小、東隆國小、東港國小、僑勇國小、港東國小、崇蘭國小、東興國小。（編輯：郭諭儒）1110422