北市新增確診數首破千 尚無防疫人員以篩代隔

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台北市今天新增1027例本土個案，首度超過千人，市長柯文哲下令防疫人員實施「以篩代隔」，不過篩檢頻率仍待中央同意。

台北市長柯文哲及副市長黃珊珊今天上午表示，包含關懷中心、衛生局、警消、環保局等負擔防疫重要工作的防疫人員，即日起實施「以篩代隔」，若被匡列居家隔離，每天早上自主快篩，陰性就繼續上班。

台北市衛生局發言人紀玉秋下午透過視訊記者會表示，本土疫情持續升溫，確診數每日都在創新高，今天新增1027例本土個案，萬華、大安、中山及文山區皆超過100例。

紀玉秋說明，「以篩代隔」是針對維持社會機能正常運作的機關機構及事業單位，若啟動人力備援計畫後仍影響必要運作，可有條件召回被匡列隔離的人員，且若經衛生單位評估屬高風險對象，仍須依規定進行隔離，目前還沒有符合資格的人員被匡列。

台北市政府副發言人魏文元補充，「以篩代隔」首波實施範圍為中央疫苗公費接種對象中的第1類與第2類防疫人員，且須已接種3劑疫苗、做好自我防護措施、非高風險族群，並由衛生局視疫調結果後認定，已要求相關單位整合並提報適用人數，致力讓防疫工作不停擺。

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魏文元說明，將採取定時快篩，陰性可繼續上班、陽性須立刻通報，但要每天快篩或依據中央目前規範的每2天快篩一次，將於明天上午與中央會議討論後定案。

根據疾管署網頁，第1類與第2類疫苗公費接種對象為維持醫療及防疫量能人員，包含醫事人員、維持防疫體系運作的政府重要官員、衛生單位第一線防疫人員、執行居家檢疫關懷服務工作的村里長或村里幹事、垃圾清運環保人員等。（編輯：屈享平）1110424