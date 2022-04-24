台南2托育員確診 市府推打滿3劑疫苗標章護幼兒

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市今天新增46例COVID-19本土確診個案，出現2例托育人員確診衍生新傳播鏈，市府訂托嬰中心及保母暫停服務標準，並將發給施打3劑COVID-19疫苗的保母居家托育守護標章。

台南市長黃偉哲下午在市府線上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會指出，中央流行疫情指揮中心稍早公布台南新增47例本土確診，但1例轉為金門個案，因此修正為46例；因出現托育人員衍生個案，市府擬定安心托育認證等相關措施，為孩子的健康把關。

台南市政府衛生局長許以霖表示，這46例中，包含3例火鍋店職場衍生個案、2例托育人員衍生個案等2條新傳播鏈；舊傳播鏈有4例歌手張惠妹演唱會衍生至關廟羽球館個案、2例仁德羽球館活動相關、2例游泳池活動相關、2例科技廠職場接觸者，11例為確診者同住家人接觸者、3例具外縣市活動史，另有17人感染源疫調中。

許以霖說，今天公布個案於可傳染期間活動足跡，分別有北區麻佬二手作麻辣、台北富邦銀行東寧分行、富邦人壽南鑛分行、健身工廠中華廠、台糖虎山高爾夫練習場、安平區八方雲集華平店、全國電子崇德門市、中西區賓士KTV中成店。

他指出，昨日疫調中個案於台南市活動足跡，包含家樂福仁德店、特力家居台南館、台南市仁德區圖書館、壽司郎台南西門路店等地。

台南市政府社會局長陳榮枝表示，台南市托嬰中心暫停托育標準，包括兒童家人匡列為密切接觸者，兒童至少自行停托3天；托育人員與兒童匡列為密切接觸者，班級至少停托3天；托育人員與幼兒有確診者1人（含）以上，全班級停托10天。

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陳榮枝指出，居家保母、嬰幼兒或同住成員屬居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，不可提供及使用服務，但僅嬰幼兒的同住家人屬自主健康管理者，嬰幼兒若提供快篩陰性，原則上仍可送托。

他說，截至昨天為止，台南市的托嬰中心工作人員及居家式托育人員第3劑COVID-19疫苗施打率分別為94.7%及83%，市府將發給已施打第3劑疫苗的居家保母居家托育守護標章，鼓勵居家保母踴躍施打疫苗，讓家長安心送托。（編輯：戴光育）1110424