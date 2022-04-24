嘉縣太保工廠群聚20人確診 全廠暫停工

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嘉義縣太保某工廠發生群聚，全公司有27人，經採檢後20人確診COVID-19。（嘉義縣政府提供）

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣24日電）嘉義縣長翁章梁今天指出，太保某工廠發生群聚，全公司有27人，經採檢後20人確診COVID-19，已匡列32名密切接觸者，老闆夫妻等7名工廠職員篩檢結果陰性，工廠暫時停工，足跡已清消。

翁章梁在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明線上記者會指出，嘉義縣今天新增16例，其中太保某工廠就占了12例。

翁章梁進一步說明，太保某工廠群聚起於23日接獲他縣市通報確診者案49617，為太保某工廠送貨員，經常往返北部送貨，衛生局隨即啟動疫調匡列，針對全工廠27名員工進行篩檢，結果20人確診。

翁章梁表示，此工廠嘉縣確診12人（均為女性，年齡介於34到59歲間），已匡列密切接觸者32人，另8人居住在他縣市；工廠已暫時停工，縣府完成相關足跡清消。

翁章梁強調，確診個案數日益增加，縣府已啟動確診病例居家照護服務，並依輕、重症分流收治，目前居家照護有2例，而居家照護條件包括無症狀或輕症的低風險確診者或同住家人、69歲以下（65-69歲非獨居）、無洗腎、無懷孕；居住條件為4人以下為原則，假如家人同為確診者時，也不限一人一室。

翁章梁說，居家照護期間，如有身體不適輕症，24小時醫療評估，共有175家醫療院所提供通訊診療、46家社區藥局送藥到宅，如有緊急就醫需求，以119救護車為原則，或依衛生局規劃或指示，以防疫車隊、同住親友接送或自行前往等方式。

翁章梁提到，除提供確診者健康照護，生活照護方面已整合相關局處提供包括隔離垃圾清運、心理關懷、防疫包派送、急難紓困、寵物照顧、電話訪視及關懷、學校遠距教學、勞資問題等，讓民眾安心居家照護。（編輯：陳仁華）1110424