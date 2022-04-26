北市議員王閔生確診 將赴防疫旅館隔離

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）繼無黨籍台北市議員黃郁芬日前確定染疫後，民進黨籍台北市議員王閔生今天也證實確診。他表示，雖然謹守防疫相關規定，但上午出現喉嚨痛等症狀，經快篩和PCR結果為陽性。

王閔生告訴中央社記者，自己是今天早上開始喉嚨痛且全身痠痛無力，立即警覺進行快篩和核酸檢測PCR，稍早得知結果為陽性、確診，心情相當緊張，因為家中還有2名唸國小且未施打疫苗的小孩，幸好家人目前檢測結果都是陰性，但近日仍是觀察期。

他提到，由於近日忙著掃街拜票，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，自己相當注意和謹守相關防疫規定，除緊戴口罩外，也以車隊掃街減少接觸人群方式，但仍不幸染疫，希望藉此提醒大家。

此外，工作團隊5名員工也已先使用家用快篩檢測，目前結果都是陰性。

王閔生表示，目前正等待相關單位安排防疫計程車，將至防疫旅館隔離，也希望大家多加注意防疫。

王閔生稍早在個人臉書粉絲團發文說「要跟大家報告一件遺憾的事，閔生確診了」，認為這波疫情來得又快又急，在台北市政府和議會同仁陸續確診後，自己團隊辦公室堅持每天做快篩、重視環境與手部清消、提高基本防疫規格等作為，但很遺憾仍然染疫。

他說，根據指揮中心新發布的「重點疫調」辦法，自24日（週日）起，自己接觸的密切接觸者都已陸續通知到位，包括同住親友、同辦公室或同工作場域同事等，他今天才開始出現輕微症狀，並已做好隔離準備工作，感謝各界關心。

同時，辦公室同仁未來幾天都會遵守「3+4」的居家隔離新制，並停止一切拜票行程和初選活動，直到解隔為止。

王閔生呼籲，台灣的防疫策略正在轉型，需要大家多一點團結與防疫的專業，少一點指責謾罵與口水，並請大家遵照中央流行疫情指揮中心防疫規定，讓疫情災害降到最低，以減少醫療、前線醫護人員負擔。（編輯：方沛清）1110426