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中國醫藥大學北港附醫 啟動性侵害案件一站式服務

2022/4/27 16:48（4/27 17:31 更新）
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響應「國際丹寧日」，雲林縣政府在中國醫藥大學北港附設醫院成立「性侵害案件一站式整合性服務據點」，雲林縣副縣長謝淑亞（前左3）、中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金（前右3）、雲林地檢署檢察長洪家原（前右2）等人出席揭牌。中央社記者姜宜菁攝 111年4月27日
響應「國際丹寧日」，雲林縣政府在中國醫藥大學北港附設醫院成立「性侵害案件一站式整合性服務據點」，雲林縣副縣長謝淑亞（前左3）、中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金（前右3）、雲林地檢署檢察長洪家原（前右2）等人出席揭牌。中央社記者姜宜菁攝 111年4月27日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）雲林縣府在中國醫藥大學北港附設醫院成立「性侵害案件一站式整合性服務據點」，以被害人為中心，整合相關單位，讓被害人獲得最妥善的照護，今天揭牌。

根據雲林縣府社會處統計歷年性侵害案件，108年205案、109年225個、110年223個，從107年起台大斗六分院、虎尾若瑟醫院陸續設立「性侵害事件一站式服務」，至今服務累計5件。

中國醫藥大學北港附設醫院「性侵害案件一站式整合性服務據點」今天揭牌，雲林縣副縣長謝淑亞、中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金、雲林地檢署檢察長洪家原等人出席。

謝淑亞說，選定今天進行性侵害案件一站式服務責任醫院揭牌典禮有其意義，是為響應「國際丹寧日」，出席者一起穿上牛仔褲，以行動支持國際丹寧日精神，呼籲社會大眾共同關注性侵害事件。

洪家原表示，沒人希望發生性侵案件，但當案件發生的第一時間時，檢方可以整合醫院、社政、警政等單位，提供最貼心的服務。

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吳錫金說明，性侵害事件被害人通常已身心俱疲，若再不斷重複陳述被害過程，很可能造成2度傷害。「1站式服務」可避免2度傷害、降低被害人的內心壓力，醫院提供友善環境、諮詢服務，另特別增設沐浴設施，讓被害人洗滌受創的身心。

雲林縣政府近年來努力建置性侵害案件採證，責任醫院提供性侵害案件一站式服務，目前分別於台大醫院雲林分院、若瑟醫院與中國醫藥大學北港附設醫院等地成立，除了對性侵害防治的重視外，也期待透過整合醫療、警政與社政等一站式的服務，讓性侵害被害人獲得就近、安全與友善的協助，將性侵害防治的保護服務版圖建置更完善。（編輯：謝雅竹）1110427

設置於中國醫藥大學北港附設醫院的「性侵害案件一站式整合性服務據點」27日揭牌，提供友善環境、諮詢服務，也特別增設沐浴設施，可讓被害人洗滌受創身心。中央社記者姜宜菁攝 111年4月27日
設置於中國醫藥大學北港附設醫院的「性侵害案件一站式整合性服務據點」27日揭牌，提供友善環境、諮詢服務，也特別增設沐浴設施，可讓被害人洗滌受創身心。中央社記者姜宜菁攝 111年4月27日
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