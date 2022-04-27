丈夫小腦萎縮自身又罹癌 自強母親勇抗病魔撐起家

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苗栗縣新住民彭惠芬（左）歷經丈夫罹患小腦萎縮症、自身罹癌，在辛苦治療同時咬牙苦撐家計，拉拔子女長大，獲選111年家扶基金會「自強母親」代表，苗栗家扶中心主任湯鳳琴（右）27日前往表揚慰勉。（苗栗家扶中心提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月27日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣新住民彭惠芬印尼嫁來台灣20餘年，歷經丈夫罹患小腦萎縮症、自身罹癌，辛苦治療同時咬牙苦撐家計，獲選家扶自強母親表揚；她說「為了丈夫和3個小孩，我要堅強」。

彭惠芬24年前從印尼嫁到苗栗縣苑裡鎮，丈夫為人忠厚、為家庭打拚，她也全心照顧年幼子女，卻在10多年前小兒子出生後，丈夫因家族遺傳性小腦萎縮症的病灶逐漸顯現，不良於行，且病況逐漸加劇，無法工作。

為了撐起家計，彭惠芬到鐵工廠工作，不料5年前自己卻檢查出罹患鼻咽癌，雙重打擊曾讓她哭斷腸，但為了丈夫、3名子女，只能咬牙苦撐。

她總是一人搭火車到醫院接受治療，承受化療、電療的痛苦療程，體重驟降、喝水也難以下嚥，期間無奈又遇丈夫因行走不利，撞傷手肘住院，彭惠芬拖著孱弱的身體，白天陪伴在側、夜裡睡睡醒醒協助丈夫如廁，身心疲累，飽受煎熬。

「為了老公和3個小孩，我要堅強」彭慧芬今天接受媒體聯訪時說，憑藉對家庭的信念，努力對抗病魔，就醫3年後重返職場，孰料去年發現鼻咽癌又復發，她一度埋怨「為什麼又找上我？」但想到丈夫和孩子，給了她繼續為這個家勇敢拚搏的力量。

如今家中長女就讀清大研究所，長子、么子分別就讀大學和高中，3個小孩獨立、懂事，是彭惠芬最大的安慰。

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彭惠芬勇敢突破逆境、為家庭樂觀奮鬥的經歷，讓她獲選家扶基金會今年全國「自強母親」代表，原訂4月16日舉辦的表揚大會受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而取消，苗栗家扶中心主任湯鳳琴今天帶著獎牌專程到苑裡，向堅毅的母親表達敬意。

彭惠芬說，台灣充滿愛心，一路走來雖然辛苦，但受到許多人的鼓勵和幫助，讓她勇敢站起來，喊話如有同樣境遇的人「遇到困難不要想太多，你絕不會孤單，要加油喔」。（編輯：郭諭儒）1110427