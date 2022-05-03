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因應居家照護需求 嘉縣關懷中心2班制輪值服務

2022/5/3 17:36（5/3 17:51 更新）
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嘉義縣3日新增77人確診COVID-19，縣長翁章梁（中）召開應變中心會議，因應居隔3+4新制及居家照護需求，強化關懷中心服務量能，規劃2班制輪值服務。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年5月3日
嘉義縣3日新增77人確診COVID-19，縣長翁章梁（中）召開應變中心會議，因應居隔3+4新制及居家照護需求，強化關懷中心服務量能，規劃2班制輪值服務。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年5月3日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣3日電）嘉義縣今天新增77人確診COVID-19，嘉義縣政府召開應變中心會議，因應居隔3+4新制及居家照護需求，強化關懷中心服務量能，規劃2班制輪值服務，夜間採電話值班方式辦理。

嘉義縣政府今天接連召開防疫應變會議及鄉鎮市首長共識會議，縣長翁章梁表示，國內疫情升溫，近來縣內公務機關陸續有確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案傳出，通報累計有46人，其中嘉義縣民24人，以警務人員居多。

翁章梁指出，自疫情發生以來，縣府關懷中心持續運作，因應居隔3+4新制及居家照護需求，強化關懷中心服務量能，也規劃2班制輪值，夜間採電話值班方式辦理，隔離民眾從生活需求、醫療、交通等方面，都可聯繫關懷中心，電話為：05-3621150。

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翁章梁呼籲，未來每天一定會有大量確診人數，也會有大量民眾居家照護、隔離，造成防疫系統很大負擔，防疫會議事先規劃討論因應可能的危機，所有人都應提高警覺，假設每日上萬人確診將衍生諸多社會需求，縣府將盡全力平安度過此階段，讓民眾回歸不用戴口罩的正常生活。

翁章梁說，嘉義縣今天新增77人確診，年齡介於1歲至72歲，5歲以下13人、70歲以上1人，均為輕症；縣內6至11歲學童昨天起開始接種疫苗，計有279名完成接種，目前防疫首重保護老人、小孩以及基礎公務防疫戰力，尤其5歲以下幼童沒有疫苗保護，只能靠周邊的人打疫苗築起防疫牆，減少染疫機率。（編輯：謝雅竹）1110503

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