西螺成疫情熱區 張麗善籲果菜市場規劃人力備援

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林縣西螺鎮連續3天確診人數達50例以上，縣長張麗善表示，導因於從菜市場發現最初確診病例擴散到同住家人、校園，呼籲人流眾多的西螺果菜市場規劃人力備援計畫。

張麗善今天在衛生局長曾春美、教育處長邱孝文等人陪同下召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，說明新增病例和相關傳播鏈。

雲林縣今天新增251例確診個案，張麗善說，從鄉鎮分布圖可看出目前熱區為西螺鎮，連續3日每天確診個案達50例以上，導因於從菜市場發現最初確診病例，確診者再傳染給同住家人，最後病毒隨染疫學童到校上學，開始於校園內傳播。

張麗善指出，傳染鏈擴散到職場同事、同住家人、孩子就讀的校園，由於確診者也曾到每天南來北往、人流眾多的西螺果菜市場，為降低疫情擴散，縣府希望果菜市場相關從事人員都能遵守農委會訂定的批發市場加強防疫管理措施，同時下載台灣社交距離APP。

張麗善並建議西螺果菜市場應規劃人力備援計畫，確保交易管理人力不中斷。

西螺果菜市場總經理姜福受接受中央社記者電訪時表示，市場在人車進出口設置消毒門、天天加強市場清消，且果菜市場80多名員工幾乎都完成3劑疫苗注射。

姜福受強調，西螺果菜市場營運方式與台北果菜市場不同，前者是議價，後者是現場拍賣，另外許多中盤商現在改採電話下訂單，降低從事人員接觸；西螺果菜市場營運時間從上午6時到晚間7時，已經安排分流上班，不會影響蔬菜交易。（編輯：謝雅竹）1110503

（雲林縣政府提供）