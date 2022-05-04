不讓學生與車爭道 台南19校通學步道112年底完成

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台南市政府重視校園周邊人行空間及學校師生通勤安全，向中央爭取前瞻計畫經費闢建學校通學步道，目前正開闢高中及國中小學共19所學校通學步道，預定民國112年底全數完成，讓學生不再與車爭道。圖為北區文元國小已完成的通學步道。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月4日

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（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市政府爭取前瞻計畫經費闢建學校通學步道，目前正開闢高中及國中小學共19所學校通學步道，預定民國112年底全數完成，讓學生不再與車爭道。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲相當重視校園周邊人行空間及學校師生通勤安全，市府已將學校周邊通學步道列為優先辦理的重點工程，積極向中央前瞻計畫爭取補助經費。

市府106年起藉由前瞻計畫「提升道路品質計畫」，已陸續完成改善永康區崑山國小、北區文元國小、大港國小、立人國小、官田區官田國中、隆田國小、佳里區仁愛國小、山上區山上國小、玉井區玉井國中、白河區白河商工、白河國小、玉豐國小、後壁區後壁國小、北門區蚵寮國小、六甲區六甲國小、六甲國中等16校通學步道。

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工務局表示，下營區東興國小、賀建國小、歸仁區歸仁國中、新豐高中、歸仁國小、北區民德國中、新營區新進國小、麻豆區麻豆國小、安業國小、東山區東山國小、鹽水區鹽水國中、鹽水國小、安定區南安國小、玉井區玉井工商、北區文賢國中、東區後甲國中、柳營區柳營國小、中西區家齊高中、進學國小等19校通學步道改善計畫已獲中央核定，正在執行中。

工務局人員說，通學步道工程是從校園放學動線、可利用空間及周邊通行安全方面等開始檢討，彙整交通、工務及學校等多方意見及需求後，再透過校園圍牆解構退縮、建置人行道、增加照明、標誌標線重繪、交通號誌調整、規劃家長接送區、管線設施整合等工程方式進行改善，共同打造安全安心的通學步道。（編輯：張芷瑄）1110504