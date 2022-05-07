母親節前台南景點遊客有增無減 運動不忘防疫

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台南戶外景點7日中午前遊客數有增無減，市府觀光旅遊局人員推測，可能是COVID-19疫情影響，較多人上午外出旅遊，選擇空曠不擁擠、空氣清新的戶外景點，以維持社交距離，降低感染風險。（台南市政府觀光旅遊局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月7日

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（中央社記者張榮祥台南7日電）母親節前的週末假期，台南戶外景點今天中午前遊客數有增無減，不畏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，且嚴守防疫規範，即使運動也不會摘下口罩。

台南市政府觀光旅遊局人員告訴中央社記者，今天是母親節前的週末假期，如同一般週休2日，多數人會在上午補眠，下午或隔天週日才會出門，但台南戶外景點和往常不同，中午前遊客數增長約2成。

著名的安平老街和新化老街，中午前遊客數和平時假日相當，多在5000人至6000人之間；觀旅局人員認為，中午過後，安平老街遊客數增加速度會比新化老街快。

觀旅局人員推測，可能是COVID-19疫情影響，較多人上午外出旅遊，選擇空曠不擁擠、空氣清新的戶外景點，以維持社交距離，降低感染風險。

台南景點嚴格要求戴口罩及手部消毒，出遊民眾也有防疫意識，即使運動流汗，也不會摘下口罩，讓景點管理人員比較放心。（編輯：方沛清）1110507