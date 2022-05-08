像媽咪照養動物 壽山動物園9女保育員母親節快樂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

已有23年照養動物經驗的吳雪枝，是壽山動物園最資深的保育員，負責梅花鹿、弓角羚羊、長鬃山羊及山羌等動物照養。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）今天是母親節，壽山動物園共有9名女性保育員，宛如「動物媽咪」無微不至照養園內動物。高市觀光局今天發文祝福她們母親節快樂，表示她們對動物如慈母般付出，令人動容。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，壽山動物園共有9名女性保育員，這些「動物媽咪」無微不至照養園內動物，無論陰雨天晴，總是能看見她們身影，時時留意動物的一舉一動和進食狀況，甚至對於動物的離開，也寫下思念之情。

女姓保育員周潔如的母親，曾擔任壽山動物園的保育員，周潔如從小受到媽媽影響，長大後也投入保育員行列；一開始負責大型草食性動物的照養，首次面對動物們因病痛離開，她寫下了對駱駝「春麗」的思念，字裡行間流露款款深情。

周潔如說，當時在照顧春麗同伴「強強」時，發現有步履蹣跚的情形，立即通知獸醫師及時治療，過程中也發現，原來駱駝的腳底有厚軟的脂肪肉墊，像海綿一樣柔軟，且既能隔熱，也不會陷入鬆軟的沙土中。

後來周潔如成為鴯鶓的「動物媽咪」，從幼雛到成年悉心呵護，彼此間產生深厚感情；另鸚鵡的個性敏感、很會認人，也是最她掛心的動物。而最近園內誕生小孔雀，周潔如說，看著孔雀媽媽帶著2隻小孔雀漫步，內心很療癒。

已有23年照養動物經驗的吳雪枝，是最資深的保育員，3年後即將退休，負責梅花鹿、弓角羚羊、長鬃山羊及山羌等動物照養。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，徐千貽則對動物訓練很在行，黑猩猩與她有一定程度的信任感；張淑萍陪伴侏儒河馬「圓寶」成長，也會透過互動遊戲進行動物訓練。李元華所照料的樹懶很受遊客喜愛；繁衍無數的黑肚綿羊及長鼻浣熊分別由郭雪貞及紀方捷照顧。

在收容中心服務的許美鯉及鍾惠英，她們對於領角鴞等收容動物的照護，也盡心盡力。觀光局表示，她們如慈母般的付出令人動容，祝福她們母親節快樂。（編輯：陳仁華）1110508