弘道辦園遊會籌助老經費 仍缺700萬元盼支持

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弘道老人福利基金會彰化服務處8日在鹿港體育館舉辦「弘道助老」愛心園遊會，由志工陪伴服務的獨居、弱勢、失能長輩出門參加園遊會。（弘道基金會提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年5月8日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）弘道基金會彰化服務處規劃年度助老經費，先前僅收入300萬元，缺口900萬元，基金會今天辦理愛心園遊會，籌備階段捐款加今天現場所得共約200萬元，仍缺700萬元，盼各界支持。

弘道老人福利基金會彰化服務處為籌募年度助老經費缺口新台幣900萬元，以關懷縣內600名獨居弱勢失能長輩，今天在鹿港體育館舉辦「弘道助老」愛心園遊會，在遵守各項防疫規定下，現場規劃百攤吃喝玩樂公益攤位及趣味闖關，由於禁邊走邊吃，另設戶外用餐區。

弘道基金會發布新聞稿表示，志工今天也陪伴服務的獨居、弱勢、失能長輩出門參加園遊會，其中85歲失能的「阿玉阿嬤」與56歲中風兒子因行動不便，平時都待在家，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情更大大降低外出機會，志工今天帶著長輩參加園遊會，母子倆看到夜市美食，開心地挑選說「要吃什麼」。

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「阿玉阿嬤」10多年前因病行動不便，兒子也中風臥床，為減少長期照顧壓力，弘道提供居家服務，定時到家為母子倆提供擦澡、沐浴、關節運動等服務，讓家屬有片刻喘息時間，服務過程中，阿嬤常說「好想出去走走」，因此，基金會每次都邀阿嬤參加年度愛心園遊會，而阿嬤每次出門，也總是相當期待、開心。

基金會表示，疫情影響民生，連帶公益捐款收入減少，基金會去年停辦園遊會，今年年度助老預算1200萬元，卻僅收入300萬元，仍有900萬元不足缺口，只好今年籌辦園遊會募資，包含籌備階段捐款及今天現場所得共約200萬元，仍缺700萬元，盼各界支持。（編輯：黃世雅）1110508