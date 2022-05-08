花蓮疫情燒不停 休防疫假學生縣府加碼給快篩

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花蓮縣8日新增649例COVID-19確診，自3月底爆發至今累計確診人數6770人；縣府每週末假期在花蓮火車站前設置疫苗接種站。中央社記者李先鳳攝 111年5月8日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮今天新增649例COVID-19確診，自3月底爆發至今累計確診人數6770人；中央自今天起調整校園防疫措施，凡非確診者休「防疫假」由學校提供1人1劑快篩試劑，花蓮縣府加碼再給2劑。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增649例確診，目前住院102人，居家照護累計4188人，而新增居家照護403人中，「無醫療需求」的有30人，包括19人拒絕、11人電話不通。

縣府呼籲民眾不要拒絕接受居家照護，這是好的政策美意，因為病毒在身上，未來會如何變化無法預測；也呼籲民眾提供正確的電話號碼，以便傳送自主回報疫調系統簡訊。

花蓮縣確診個案5月1日至8日有3954例，但自主回報疫調系統只有305人，如不自主填報，將增加疫調人員的工作負荷，讓流程緩慢，也讓密切接觸者收到居隔單時間延遲，因此呼籲確診者耐心填寫自主回報疫調系統。

中央疫情指揮中心宣布，自今天起國小及幼兒園因有確診者而暫停實體課程3天的、國高中確診生九宮格同儕3天防疫假者、摘下口罩與確診者共同活動15分鐘以上的師生教練，都由學校提供每人1劑快篩試劑，檢測為陰性第4天則可返校。

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縣長徐榛蔚表示，針對學生「3日防疫假」（非確診者），縣府額外提供「家用快篩試劑2劑」，供第1日回家及第4日上學前使用；針對確診者「居家照護」個案，縣府額外提供「家用快篩試劑1劑」，供第8日解隔時使用，希望家長都能安心。

至於疫苗接種，7日在花蓮火車站前的服務有254人施打疫苗，從9日至18日將在全縣13鄉鎮的177個村里，由各衛生所開設巡迴站為鄉親提供疫苗施打服務。（編輯：黃世雅）1110508