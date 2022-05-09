南科沙崙產業雙引擎鏈結 南捷深綠線中央補助

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台南市捷運整體路網規劃經交通部核備後，9日交通部再同意補助優先路網中鏈結南科、沙崙的深綠線可行性研究經費。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月9日

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）交通部今天同意補助南捷優先路網中鏈結南科、沙崙的深綠線可行性研究經費1500萬元。台南市長黃偉哲期許透過深綠線鏈結「科技雙引擎」，促使台南由文化古都躍升為科技新都。

台南市捷運整體路網規劃日前經交通部核備後，考量南科快速發展，以及沙崙發展潛力，未來針對府城、南科及沙崙三核心生活圈的交通鏈結優化日益重要，隨即以最快速度同意補助優先路網中鏈結南科、沙崙的深綠線可行性研究經費新台幣1500萬元。

這筆經費的爭取，在市長黃偉哲及立法委員林俊憲、王定宇、郭國文等人齊心加速推動捷運建設，並力邀立法院交通委員會與交通部於4月6日至台南考察捷運系統型式擇定及優先路網規劃進度，獲交通部長王國材支持。

黃偉哲透過新聞稿表示，期許透過深綠線鏈結台南科技雙引擎，強化產業群聚及引進人才，打造台灣下一世代新護國神山，促使台南由文化古都躍升為科技新都。

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交通局王銘德局長表示，市府近年持續推動台南科學園區及沙崙綠能科學城為未來產業發展雙核心，預估可為台南增加8萬5000個就業機會，每年貢獻1.1兆產值。未來深綠線完成後，除提升現有兩地交通往返便利性，更可進一步強化府城、南科及沙崙三核心鏈結，解決未來產業發展帶來的交通衝擊，更提供產業科技人才便利交流，並藉由深綠線建設導入TOD發展，打造形塑科技生活廊帶。

依交通局資料，深綠線預計南起藍延線BH01站（歸南里站、市道182）、行經高鐵橋旁（台39）至南科及週邊生活發展區，沿線包含歸仁、新化、新市及善化等行政區，實際路線將於可行性研究評估確認。（編輯：孫承武）1110509