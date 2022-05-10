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竹縣YouBike第一波竹北41站點 最快6月底能租借

2022/5/10 14:32（5/10 15:28 更新）
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新竹縣政府10日表示，新竹縣YouBike即將正式騎進新竹縣，第一波竹北41個站點，最快6月底就能租借。未來以「先廣後密」的設站原則，陸續增加自行車站點，滿足民眾通勤、通學需求，讓租借更加方便。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月10日
新竹縣政府10日表示，新竹縣YouBike即將正式騎進新竹縣，第一波竹北41個站點，最快6月底就能租借。未來以「先廣後密」的設站原則，陸續增加自行車站點，滿足民眾通勤、通學需求，讓租借更加方便。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月10日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹縣YouBike即將正式進駐新竹縣，第一波竹北41個站點，最快6月底就能租借，為完善公共自行車建置，交通旅遊處網站已設置專區，供民眾線上反映增設站點建議。

新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，縣府團隊推動公共自行車建置計畫，與微笑單車公司簽約，引進的2.0系統，站點採無電、輕樁設計，減輕站點易受地點限制等缺點。

他說，目前，以大眾運輸場站、學校、住宅區、商業區及機關等人口熱區作為設站原則，並選縣政府前廣場設置第一站的車柱。

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楊文科表示，未來以「先廣後密」的設站原則，陸續增加自行車站點，滿足民眾通勤、通學需求，讓租借更加方便。今年年底將在竹北共啟用50處站點，提供400輛車，明年竹東、新豐、湖口再接續共建置50站，提供350輛車。

楊文科指出，縣府團隊近期收到許多民眾針對站點增設提出多項建議，為廣納民眾意見，縣府已成立公共自行車站點建議專區，將民眾建議增設意見納入考量，逐步增加站點密度，提供民眾更好的公共自行車服務。（編輯：李錫璋）1110510

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