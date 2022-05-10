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女哭訴確診被家人要求搬離 新北：可送集中檢疫

2022/5/10 21:27（5/10 22:18 更新）
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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市板橋區昨天深夜發生有女子因確診被要求搬離到外面去住，以免傳染其他家人，女子情急下向里長哭訴求助。衛生局長陳潤秋今天對此表示，可協助送集中檢疫中心。

板橋介壽街某民宅昨晚10許發生爭吵，一名女子因確診被家人要求搬到外面住，以避免感染其他同住家人，女子痛哭並打電話向里長李昆晏求助。

李昆晏在臉書發文表示，接到電話並聽到女子哭泣及求救聲，原來是對方確診要被趕出家門，聞之心酸，經通報警方，轄區海山派出所警員穿全套防護衣，協助向家屬道德勸說、曉以大義說明，才免除一場危險的事件。

海山分局表示，這名確診女子在家中隔離，但家人希望她能暫時搬離，避免造成其他同住家人染疫。但警方告知確診者不得擅自外出，如有需求，應打電話給衛生所或撥打1922協請幫忙。

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新北市政府今天召開疫情說明會，媒體詢及板橋確診女子若遭家人趕出是否可開罰？衛生局長陳潤秋表示，很多確診者都是居家照護，建議家人先商量一下，是否能讓確診者留在家中一人一室隔離，若真的沒有辦法，跟衛生單位聯絡，會安排將女子送集中檢疫中心。

陳潤秋表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變種病毒株傳染力很高，家人真的是最容易被傳染的，因為同住家人是居家隔離者，應該要保持距離，注意通風，不要共食，注意清消。（編輯：李錫璋）1110510

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