首波梅雨鋒面將報到 台南預佈446台抽水機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南12日電）今年首波梅雨鋒面即將報到，台南市政府已將446台抽水機預佈於易積淹水地區，各區公所及水利局已備妥23萬6000個砂包及3100片L型防水擋板，以防劇烈降雨。

台南局部地區昨天出現間歇性降雨，市府水利局昨天邀集成功大學防災研究中心及水利局主管召開梅雨鋒面前水情分析及應變整備會議，台南市長黃偉哲要求做好防汛整備作業，檢查各抽水站、移動式抽水機的試運轉及預佈作業。

水利局今天發布新聞稿指出，中央氣象局資料顯示，台南昨天水氣偏多，已出現明顯陣雨或雷雨，13日起梅雨鋒面逐漸接近，14日鋒面影響最明顯，須注意短時強降雨，山區也容易發生土石鬆動。

水利局表示，台南轄內59座抽水站及461台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，其中446台抽水機預佈於易積淹水地區，各單位進行滯洪池預洩降作業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，台南各區公所及水利局已備妥23萬6000個砂包，3100片L型防水擋板也分發給28個區公所及8個自主防災社區保管，視天氣及實際狀況使用。

市府同時確認橋梁改建工程防汛整備完善，對東山區田尾橋、仁德區萬代橋等6處橋梁改建工程進行防汛整備，確保施工現場備妥防汛機具及設備，拆除可能阻礙水流設施，以維持排水順暢，降低積淹水風險；台灣自來水公司的新市排水工程，已完成堤岸復舊，確認無防汛缺口及排除阻礙水流。（編輯：陳仁華）1110512