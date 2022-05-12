台中市議員朱元宏快篩陽性 將進行PCR採檢

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台中市議員朱元宏今天證實他快篩陽性，他昨天才到議會質詢，下午進行PCR採檢，目前先自我居家隔離。

無黨籍台中市議員朱元宏昨天才在議事堂質詢，今天傳出快篩陽性，他接受中央社記者電訪表示，今天上午使用自行購買的快篩劑採檢，出現陽性反應，身體目前沒有任何症狀，現在等待前往醫院PCR採檢，會先進行3+4居隔。

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台中市政府與市議會在4月下旬的2場府會餐敘，造成民進黨籍市議員江肇國、王立任及國民黨籍的李中等3人確診。而沒有參加餐敘的陳文政，10日也在臉書（Facebook）表示自己確診，當天早上他才進入議場質詢，目前進行7+7居家照護，而服務處也全面展開清消作業。

日前因確診進行10+7隔離的江肇國、王立任、李中都已經解隔離，陳文政仍在7+7居家照護中。（編輯：陳仁華）1110512