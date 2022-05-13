綠中市議員第9、11選區民調 賴佳微、鄭功進等出線

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）民進黨台中市議員黨內初選民調，今天公布第9、11選區，現任議員賴佳微、鄭功進順利過關，陳俞融、陳雅惠、何昆霖也成功出線。

民進黨台中市議員9日起進行黨內初選民調，扣除原住民選舉區，台中市共劃分14個市議員選舉區，其中有7個選舉區因為登記參選人數超過提名席次，需要辦理黨內初選民調作業。

昨天進行第11選區（東、南區）初選民調，而第9選區（北區）的初選民調，因11日所做樣本數不足，延續到12日持續。

第9選區提名2席，登記參選有現任議員賴佳微、里長高敏裕、前民進黨台中市黨部副執行長楊宗澧、前台中市長張溫鷹女兒陳俞融。民調結果由賴佳微、陳俞融出線。

第11選區提名3席（含1席婦女保障名額），登記參選有現任議員鄭功進、市議員邱素貞的女兒陳雅惠、市議員何敏誠的兒子何昆霖，還有翁俊楠、吳文豪。民調結果由陳雅惠、鄭功進、何昆霖勝出。

民進黨台中市黨部表示，必須進行民調作業的分別是第4選區（后里、豐原）、第5選區（神岡、大雅、潭子）、第8選區（北屯）、第9選區（北區）、第10選區（中、西區）、第11選區（東、南區）、第13選區（大里、霧峰）。（編輯：郭諭儒）1110513