工作受傷安胎遭資遣 嘉義縣府罰雇主30萬

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉義縣民「小如」2020年因工作受傷送醫，醫生評估懷孕需安胎，休養期間雇主將她資遣，小如向縣府申訴，縣府調查後依違反性平法處罰雇主30萬元，雇主不服上訴遭駁回。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，小如2020年2月工作時受傷，送醫後發現懷孕，經醫生評估需安胎，休養期間雇主將小如調職，同年4月以公司業務緊縮為由資遣她，小如覺得懷孕遭到歧視，認為公司違反性別工作平等法，向嘉義縣政府提出申訴。

勞工暨青年發展處表示，該公司主張因業務緊縮資遣小如，並非因她懷孕，但無法提出任何客觀事證，證明為何公司業務緊縮卻僅僅資遣小如1人，而且還在人力銀行刊登廣告招募員工；因而認定雇主違反性別工作平等法第11條規定，依法開罰新台幣30萬元。

勞青處長陳奕翰告訴中央社記者，該公司不服縣府裁決，上訴行政法院，近日已遭駁回。

陳奕翰指出，台灣少子化問題嚴重，呼籲雇主應致力推動母性健康保護，建構無歧視、重平等的職場，共同打造性別平權的工作環境。（編輯：黃世雅）1110513