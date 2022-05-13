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苗縣增742例確診 代看診親友不得為居家隔離者

2022/5/13 17:38
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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣今天新增742人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），居家照護的確診者即日起可由親友代為看診，縣府提醒，代看診親友不得為「居家隔離者」，且看診不一定給藥，須由醫師詳細評估。

苗栗縣政府透過新聞稿說明，今天縣內新增742人確診，年齡分布1歲以下至96歲，各鄉鎮個案數，以竹南鎮230人為最多；縣內4處社區PCR常設篩檢站昨天採檢672人，有306人陽性，陽性率45.5%。

縣府表示，居家照護的確診者，即日起可由親友代為看診，可持確診者的健保卡、確診證明，由醫師評估後，代領抗病毒藥物；另因部分長者有數位落差，難利用視訊醫療，同步開放「電話問診」。

縣府提醒，協助代看診的親友不能為居家隔離者，確診者則要符合口服抗病毒藥物的用藥條件，過程由醫師評估，經代看診親友簽署治療同意書後，再持醫師處方箋去藥局領藥，一切依照醫院流程進行掛號看診，且「看診不一定能給藥」，仍須由醫師詳細評估。

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針對居家照護高齡長輩確診者，因為對視訊軟體不熟悉，可以用「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，過程中可由長輩家人幫忙視訊及文件或身分認證，後續再轉用電話問診來確認長輩健康狀況，減輕其使用困難。

至於縣內設有防疫門診且配賦有Paxlovid抗病毒藥物的醫院有4家，分別為衛福部苗栗醫院、苑裡李綜合醫院、為恭紀念醫院以及通霄光田醫院。（編輯：謝雅竹）1110513

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