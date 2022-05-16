台積電楠梓園區廠用再生水 與內政部、高市簽MOU

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）內政部、高雄市政府、台積電3方今天簽訂「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」MOU，預計2026年起每日供3萬噸再生水給台積電，台積電楠梓園區廠用水預計將全由再生水供應。

今天內政部營建署長吳欣修、高雄市長陳其邁及台積電副總經理莊子壽共同簽署「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」合作意向書（MOU），可望於2026年開始供應每日3萬噸再生水給台積電使用。

陳其邁致詞表示，因應近年缺水危機，市府持續開發多元水資源，除與中央合作開鑿地下水井每日13萬噸及新設1處伏流水每日10萬噸，並推動鳳山、臨海、橋頭及楠梓再生水計畫供應產業用水，總計可供應約每日21萬噸再生水。

陳其邁說，楠梓產業園區已於今年4月正式核定，預料未來將有更多高科技廠商陸續進駐高雄。為此市府積極配合中央再生水政策，從去年開始推動北高雄再生水計畫，預計興建橋頭及楠梓再生水廠，配合廠商需求客製化高品質再生水，並採雙管輸送再生水，以確保產業所需的水資源供應無虞。

高雄市政府水利局資料指出，「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」已於今年3月經內政部營建署審議原則通過，核定總經費近新台幣50億元，相關內容已於今年5月上網公告招商，預計年底前完成招商與簽約，並於2026年開始每日供應3萬噸再生水給台積電使用。

根據水利局資料，除橋頭再生水廠，預計2028年將再加入楠梓再生水廠，每日供應5萬噸再生水；園區內也規劃再生水廠，預計每日供應3.8萬噸，台積電楠梓園區廠製程用水將100%由再生水供應。

水利局表示，市府、營建署與台積電攜手合作供應及使用再生水具有指標性意義，不僅可穩定供水來源、減少缺水危機，並可達成水資源永續再利用的效果，高雄市將成為再生水生產重鎮，落實水循環經濟，為高雄產業發展奠定穩固基石。（編輯：郭諭儒）1110516