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新北：居家照護突破20萬人 居隔非必要莫趴趴走

2022/5/17 11:02（5/17 11:46 更新）
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新北市長侯友宜（前中）17日上午在市府大廳參加教育局的創客展覽後接受媒體聯訪，他強調，放寬居隔者0+7（居家7天自我防疫）政策，不是什麼事情都可做，有必要外出必須快篩陰性，也要戴好口罩；沒必要莫趴趴走。中央社記者黃旭昇新北攝 111年5月17日
新北市長侯友宜（前中）17日上午在市府大廳參加教育局的創客展覽後接受媒體聯訪，他強調，放寬居隔者0+7（居家7天自我防疫）政策，不是什麼事情都可做，有必要外出必須快篩陰性，也要戴好口罩；沒必要莫趴趴走。中央社記者黃旭昇新北攝 111年5月17日
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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市府今天表示，新北居家照護人數已達20萬人，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的居家隔離0+7政策，不是要民眾到處趴趴走，仍以居家休息辦公為原則，讓人力可照顧確診者。

新北市長侯友宜今天上午在市府大廳參加教育局的創客展覽系列活動後接受媒體聯訪，他強調中央放寬居隔者0+7（居家7天自我防疫）政策，最重要目的在於讓民眾從被動管理變成自我防疫，讓政府將人力關注在醫院、集中檢疫中心與居家需被照顧的確診者。

他說，今年4月市府向中央提出防疫居隔轉型草案時，就已強調非必要不得外出的居家防疫原則，及不得搭乘大眾運輸、不參加人潮擁擠聚會、不進入餐廳共食等限制原則，沒事就待在家裡，盡量不出門。

侯友宜強調，居隔0+7不是什麼事情都可做，有必要外出必須快篩陰性、要戴好口罩；因新北的居家照護人數已突破20萬人，民眾須自我健康監測管理、自我防疫，讓政府人力可有效運用，不會衝垮其他的醫療量能，相信國人可以做到「沒事不要趴趴走」。

他說，新北市65歲以上長輩的疫苗接種率已經達到71%，所以，0+7的實施對象應該不限對象、不限施打3劑以上的民眾，這項居隔轉型防疫政策，最主要的精神仍在於觀念的轉換、自我管理。（編輯：陳仁華）1110517

新北市長侯友宜（前）17日參加教育局的創客展覽後接受媒體聯訪指出，新北居家照護人數已達20萬人，居隔者要自我健康管理，讓政府將人力關注在醫院、集中檢疫中心與居家需被照顧的確診者。中央社記者黃旭昇新北攝 111年5月17日
新北市長侯友宜（前）17日參加教育局的創客展覽後接受媒體聯訪指出，新北居家照護人數已達20萬人，居隔者要自我健康管理，讓政府將人力關注在醫院、集中檢疫中心與居家需被照顧的確診者。中央社記者黃旭昇新北攝 111年5月17日
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