更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／南加州教會槍擊案凶嫌曾任教屏科大 因病曠職遭不續聘
首頁 / 地方

小坵淨灘凸顯垃圾處理問題 金門環保局：軍方協助

2022/5/17 15:28（5/17 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
本土COVID-19（2019冠狀病疾病）疫情持續，在金門烏坵的一群人，包括海軍、從事工程的廠商及金門縣潮間帶學會和金門戰地史蹟學會成員，16日下午到小坵東側沙灘淨灘。（陳志璿提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月17日
本土COVID-19（2019冠狀病疾病）疫情持續，在金門烏坵的一群人，包括海軍、從事工程的廠商及金門縣潮間帶學會和金門戰地史蹟學會成員，16日下午到小坵東側沙灘淨灘。（陳志璿提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣烏坵鄉代會副主席陳興德等人發起，軍民在小坵島展開淨灘活動，收集上百公斤垃圾，同時凸顯島上垃圾處理問題。環保局表示，有補助鄉公所清運垃圾，並請軍方協助處理。

烏坵鄉代會副主席陳興德今天接受中央社記者訪問表示，在COVID-19（2019冠狀病疾病）疫情嚴峻之際，在烏坵的一群人，包括海軍、從事工程的廠商及金門縣潮間帶學會和金門戰地史蹟學會成員，昨天下午到小坵東側沙灘淨灘。

陳興德說，由於島上常住居民多半為老人家，這次參與者都是年輕力壯者，相當難得可貴；大家把斜坡道整個清乾淨，也試著了解海洋生態的重要。他說，島上軍民和工程單位一起合作，並向長者宣導垃圾分類，是很棒的起頭，希望以後有機會持續做下去。

金門縣潮間帶學會理事長洪清漳說，從這次淨灘凸顯烏坵垃圾處理問題。他說，小坵面積雖只有0.4平方公里，但海岸線相當長，研判累積的垃圾起碼有20年了。

洪清漳說，這次整理了7、8袋包括寶特瓶在內的回收資源，將利用運補船運到台灣；一般垃圾，無法運出去，只能找地方直接燒掉；另外，主要來自對岸、無法回收的大型保麗龍，他們也整理了3、4大袋，只能先堆積在島上的廢棄空間裡，以後再想辦法。他說，烏坵的垃圾處理，真的很無奈。

對於烏坵的垃圾處理，金門縣環保局長楊建立受訪坦言，烏坵全區為要塞堡壘管制範圍，鞭長莫及，當地民眾只有30人、軍方500人，百姓一般生活垃圾收集後，軍方協助處理，環保局有補助鄉公所清運，回收物則併同軍方運補船送回台灣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，洪清漳表示，2年前到過烏坵，今年因友人在島上，他有機會再次造訪，到小坵觀察潮間帶生物，並向當地民眾介紹說明。由於2次來的季節不同，觀察到的生物也不一樣，他希望未來每季都能夠到島上，盼有更多發現。

由金門縣政府代管的烏坵鄉，西南距金門117公里、東距台中130公里，北距馬祖約131公里，分大坵和小坵2個自然村，面積各為0.8、0.4平方公里。（編輯：郭諭儒）1110517

由金門縣烏坵鄉代會副主席陳興德等人發起，軍民16日在小坵島展開淨灘活動，收集上百公斤垃圾；其中，包括寶特瓶在內的回收資源，將利用運補船運到台灣。（陳志璿提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月17日
由金門縣烏坵鄉代會副主席陳興德等人發起，軍民16日在小坵島展開淨灘活動，收集上百公斤垃圾；其中，包括寶特瓶在內的回收資源，將利用運補船運到台灣。（陳志璿提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族