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住宅出租辦法彈性差疑影響弱勢 北市研議調整

2022/5/18 14:52
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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市議員吳世正指出，北市規定承租國宅、社宅出租要點辦法彈性差，間接影響弱勢族群。北市都發局今天表示，將檢討研議調整。

國民黨籍北市議員吳世正發布質詢稿指出，台北市有3459戶出租國宅，供經濟弱勢民眾申請，因租金低廉，候租人數多，接獲撫養2名未成年孩子單親媽媽陳情，租國宅合約到期，因不符合現有續租規定，只能搬家。

他說，陳情人是2008年底與丈夫以一般戶租國宅，丈夫幾年前過世，今年2月收北市都發局公文通知，因非原本承租人，租約到期不得續租，陳情人獨自扶養2名讀國小孩子，經濟不佳，希望轉特定身分承租，但台北市國民住宅出租及管理要點卻有不同規定，建議執行應多些彈性，尤其是面對弱勢民眾。

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吳世正表示，先前接獲社會住宅租戶陳情，陳情人已入住某社宅，因被家暴訴請離婚，擔心會遭丈夫打擾，用特殊身分申請另一處社宅，但都發局審查，因不符合台北市社會住宅出租辦法規定，審查未過，若家暴單親婦女或特殊弱勢族群原為社宅住戶，建議北市提供換屋評估機制。

北市都發局住宅服務科長陳正廷回應，出租住宅資源有限，為讓資源能具備公平性及有效利用，有訂承租年限，針對弱勢也給予延長時程；針對個案，會檢討研議調整，且皆有滾動式檢討住宅出租辦法及管理要點規定。（編輯：李亨山）1110518

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