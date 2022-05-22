基隆食旅券開賣 城博會期間享5折限量5000套

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市府串聯42家在地特色店家推出「海派基隆食旅券」即日起至年底，原價新台幣100元可享9折優惠，6月10日至6月19日城市博覽會期間享5折優惠，限量5000套，還可參加刮刮樂。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯透過新聞稿表示，市府將觀光資訊、旅遊優惠整合在單一網路平台，店家或民眾只需透過智慧型手機或電腦，就可完成旅遊交易及體驗，民眾可透過北北基好玩卡及基隆載航2大銷售通路購買取得「海派基隆食旅券」QR Code，安排防疫遊程到基隆消費。

曾姿雯指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的確對日常生活造成巨大影響，但民眾只要打好3劑COVID-19疫苗、全程配戴口罩及保持社交距離，仍可如常從事休閒活動。

基隆市府即日起至12月31日推出「海派基隆食旅券」，原價新台幣100元可享9折優惠，數量不限。

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另外，6月10日至6月19日城市博覽會期間還可享5折優惠，限量5000套，還可參加海派刮刮樂，有機會免費刮中價值550元的「海科館主題館+智能館+2022海派基隆食旅券電子遊程套票」或「和平島+海科館智能館+租車抵用券電子遊程套票」或「和平島+2022海派基隆食旅券電子遊程套票」。

曾姿雯說，基隆嶼登島已開放，4月1日至今已累計8714人登島旅遊，現正值基隆嶼百合花盛開，預約登島人數已有2萬6186人，可見民眾已規劃出防疫旅遊的新模式，做好自身防疫的同時，也能享受基隆的山海美景，市府也推出一系列優惠的基隆主題遊程，歡迎民眾踴躍參加。（編輯：戴光育）1110522