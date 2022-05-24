沙灘車駕駛搞失蹤 金門消防動員搜救竟是烏龍

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金門縣消防局24日表示，一輛沙灘車在淨灘活動中受困海邊，卻不見駕駛，消防局獲報立即派遣人員和多艘救生艇前往救援，發現竟是場烏龍，原來駕駛因車拋錨擔心被海水淹沒遭老闆責罵，棄車逃離。（金門縣消防局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月24日

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（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）金門縣消防局表示，一輛沙灘車在淨灘活動中受困海邊，卻不見駕駛，消防局獲報出動大批人艇搜尋，發現竟是場烏龍，原來駕駛因車拋錨擔心被海水淹沒遭老闆責罵，棄車逃離。

金門縣消防局今天發布新聞稿表示，救災救護指揮中心昨天下午獲報，金寧鄉西堡出海口有一輛執行淨灘活動的沙灘車受困海岸邊，載浮載沉，但不見駕駛員；同行人員發現駕駛手機及皮包遺留在岸邊石頭上，並有一雙拖鞋浮在海面上，懷疑駕駛溺水。

消防局救災救護指揮中心立即派遣人員和多艘救生艇前往救援，到達現場時，沙灘車已被淹沒，由於駕駛的手機及皮包等私人物品還留在岸上，海面上又有拖鞋，擔心駕駛翻車被壓在沙灘車下。大隊長陳參奇立即指揮人員下艇救援，在沙灘車所在附近海面搜尋；陸續前來支援的義消與警方、岸巡人員也在附近岸際搜尋。

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救援人員在海上及岸邊搜索約半個小時後，透過電話詢問相關人員，終於找到駕駛沈姓民眾。陳參奇受訪表示，38歲沈男在事發前約2個小時駕駛沙灘車拋錨在沙灘上，本想試著把車移走，後來看漲潮水位越來越高，因擔心沙灘車被淹沒遭老闆責罵，只得棄車逃離現場躲藏，沒想到被誤認為溺水，還驚動了大批消防人員，沈男深感抱歉。

陳參奇表示，幸好這只是件烏龍，沒有任何人員傷亡；呼籲民眾若遇溺水事件，應先大聲呼救，讓四周人注意，林利用樹枝、球、繩、瓶等物自救或救人，身邊若無道具可救人，千萬不能輕易下水，以免救人不成，反成溺水者，求援可撥打電話119、118、110和 112。（編輯：陳仁華）1110524